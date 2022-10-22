السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
3 دول عربية تشارك في إنتاج علاج لسرطان الدم
أخرجوه بالقوة.. لحظة طرد رئيس الصين الأسبق بعد فوز الرئيس الحالي بولاية ثالثة
افتتاح 3 مساجد جديدة بالجبيل الصناعية تسع 2270 مصليا
لحملة جميع المؤهلات.. أرامكو تعلن عن 410 وظائف شاغرة.. رابط التقديم
هل يجوز البقاء في العمل الربوي حتى إيجاد غيره؟
بـ22.2 ألف طن سنويا.. الممكلة تحقق 55% اكتفاء ذاتيا من الخوخ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بـ22.2 ألف طن سنويا.. الممكلة تحقق 55% اكتفاء ذاتيا من الخوخ

بـ22.2 ألف طن سنويا.. الممكلة تحقق 55% اكتفاء ذاتيا من الخوخ

بـ22.2 ألف طن سنويا.. الممكلة تحقق 55% اكتفاء ذاتيا من الخوخ
٠٢:٣٢:٢٦ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حققت المملكة اكتفاء ذاتيا من فاكهة الخوخ بنسبة 55%، بإنتاج 22.2 ألف طن سنويا، في مساحة إجمالية تقدر بـ1285 هكتارا، موزعة على أكثر من 5 مناطق بالمملكة.

الفاكهة المحلية وإنتاجها

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤخرا، حملة “جاء وقتها”، للتعريف بأنواع الفاكهة المنتجة محليا وأوقات وفرتها، فضلًا عن زيادة الوعي بأهمية تناولها في مواسم إنتاجها للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها.

وأوضح تقرير أصدرته الوزارة أن موسم حصاد الخوخ يمتد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، ويزرع في عدد من مناطق المملكة، منها، الجوف، عسير، مكة المكرمة “محافظة الطائف”، تبوك “محافظة تبوك”، ومنطقة الباحة.

اقرأ أيضا:

الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية

أنواع الخوخ داخل المملكة

وتمتاز أنواع الخوخ المنتج محليًّا بالجودة العالية، والطعم المميز الذي يفضله قطاع واسع من المستهلكين، كما أفاد تقرير “البيئة والمياه والزراعة” بأن هناك عدة أصناف من الخوخ تنتج بالمملكة، من أبرزها، “ديزرت جولد”، و”تروبيك سنو”، و”تروبيك بيوتي”، و”إيرلي جراند”.

وأوضح التقرير أن فاكهة الخوخ تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم والصحة، ويساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم، كما يساعد الشرايين على الارتخاء وضبط الضغط في الدم.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد المملكة اكتفاء ذاتي تبوك زراعة الخوخ فاكهة الخوخ مكة المكرمة موسم حصاد الخوخ وزارة الزراعة

مواد ذات صلة

المزيد
«بلومبيرج»: مشاورات بيع أسهم «أرامكو» لا تزال مبكرة

«بلومبيرج»: مشاورات بيع أسهم «أرامكو» لا تزال مبكرة

٠٩:٠٢ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١٦
العدل تحدد 3 ضوابط لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية

العدل تحدد 3 ضوابط لقبول النظر في قضايا الوساطة العقارية

٠٨:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
“الصحة” تسجل 248 إصابة جديدة بكورونا و491 حالة تعافي

“الصحة” تسجل 248 إصابة جديدة بكورونا و491 حالة تعافي

٠٤:١٨ م، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
تسجيل نادر.. الشيخ بن باز يوضح حكم صوم “الجمعة” إذا وافق يوم عرفة

تسجيل نادر.. الشيخ بن باز يوضح حكم صوم “الجمعة” إذا وافق يوم عرفة

٠٨:٣٣ ص، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *