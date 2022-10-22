بـ22.2 ألف طن سنويا.. الممكلة تحقق 55% اكتفاء ذاتيا من الخوخ

تواصل – فريق التحرير:

حققت المملكة اكتفاء ذاتيا من فاكهة الخوخ بنسبة 55%، بإنتاج 22.2 ألف طن سنويا، في مساحة إجمالية تقدر بـ1285 هكتارا، موزعة على أكثر من 5 مناطق بالمملكة.

الفاكهة المحلية وإنتاجها

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤخرا، حملة “جاء وقتها”، للتعريف بأنواع الفاكهة المنتجة محليا وأوقات وفرتها، فضلًا عن زيادة الوعي بأهمية تناولها في مواسم إنتاجها للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها.

وأوضح تقرير أصدرته الوزارة أن موسم حصاد الخوخ يمتد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، ويزرع في عدد من مناطق المملكة، منها، الجوف، عسير، مكة المكرمة “محافظة الطائف”، تبوك “محافظة تبوك”، ومنطقة الباحة.

اقرأ أيضا:

الألبان والبيض في المقدمة.. المملكة تحقق اكتفاء ذاتيا في منتجات حيوية

أنواع الخوخ داخل المملكة

وتمتاز أنواع الخوخ المنتج محليًّا بالجودة العالية، والطعم المميز الذي يفضله قطاع واسع من المستهلكين، كما أفاد تقرير “البيئة والمياه والزراعة” بأن هناك عدة أصناف من الخوخ تنتج بالمملكة، من أبرزها، “ديزرت جولد”، و”تروبيك سنو”، و”تروبيك بيوتي”، و”إيرلي جراند”.

وأوضح التقرير أن فاكهة الخوخ تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم والصحة، ويساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم، كما يساعد الشرايين على الارتخاء وضبط الضغط في الدم.