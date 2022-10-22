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المنفعة حتى 100 ألف ريال.. «الحج »: وثيقة تأمين العمرة للقادمين من الخارج إلزامية
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المنفعة حتى 100 ألف ريال.. «الحج »: وثيقة تأمين العمرة للقادمين من الخارج إلزامية

المنفعة حتى 100 ألف ريال.. «الحج »: وثيقة تأمين العمرة للقادمين من الخارج إلزامية

المنفعة حتى 100 ألف ريال.. «الحج »: وثيقة تأمين العمرة للقادمين من الخارج إلزامية
٠٢:٠١:٤٧ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن وثيقة تأمين العمرة للقادمين إلى مكة من معتمري الخارج، هي وثيقة إلزامية على المعتمرين من الخارج وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة حيث تقدم لحاملها تغطية شاملة.

وأوضحت الوزارة أن تغطيتها تكون في التالي:

1- الحالات الصحية الطارئة.

2- إصابات كورونا الطارئة.

3- الحوادث العامة والوفيات.

4- إلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة

وأشارت الوزارة إلى أن المنفعة تكون حتى 100ألف ريال.

وقبل أيام أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها أصدرت نحو مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة، من 176 دولة حول العالم، وذلك من بداية العام الجاري 1444 هجرية.

 إجراءات العمرة من 49 دولة

وكشفت الوزارة، في مطلع الشهر الماضي عن إجراءات أداء العمرة من 49 دولة، وذلك لأداء العمرة بكل يسر وسهولة، بإمكانك الحصول على التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية.

ونشرت وزارة الحج والعمرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ إنفوجرافا توضيحيا لهذه الإجراءات والجنسيات المؤهلة لأداء العمرة.

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الجنسيات المؤهلة:

ـ أوروبا:

المملكة المتحدة ـ دول الاتحاد الأوروبي

ـ أمريكا الشمالية:

الولايات المتحدة الأمريكية ـ كندا

ـ أوقيانوسيا:

استراليا ـ نيوزيلاند

ـ آسيا:

هونج كونج ـ كوريا الجنوبية ـ اليابان ـ سنغافورة ـ ماليزيا ـ كازاخستان ـ بورناي

الشروط:

ـ ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاما بدون مرافق.
ـ صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر.
ـ جواز صحي يثبت الخلو من الأمراض المعدية.

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الحج والعمرة السعودية معتمري الخارج وثيقة تأمين العمرة

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