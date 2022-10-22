الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية: مشرف قسم الخزينة

مشرف ساحة الاستلام

رئيس قسم البرمجة

CSSD SPECIALIST

مدير ادارة التمريض

طبيب إستشاري طب طوارئ –

استشاري علم نفس سريري (غير طبيب) – الطب النفسي

استشاري اشعة الجذع –

طبيب نائب طب أسرة

وغيرها

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طريقة ورابط التقديم

أوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أن شروط الالتحاق بالوظائف المعروض توجد على الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف، وكذلك التقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).