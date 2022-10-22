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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠١:٥٤:٢٠ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

  • مشرف قسم الخزينة
  • مشرف ساحة الاستلام
  • رئيس قسم البرمجة
  • CSSD SPECIALIST
  •  مدير ادارة التمريض
  • طبيب إستشاري طب طوارئ –
  • استشاري علم نفس سريري (غير طبيب) – الطب النفسي
  • استشاري اشعة الجذع –
  •  طبيب نائب طب أسرة
  • وغيرها

 

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طريقة ورابط التقديم

أوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أن شروط الالتحاق بالوظائف المعروض توجد على الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف، وكذلك التقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

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