طريقة تقديم دعوى قضائية عبر«ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري

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أوضحت وزارة العدل، طريقة وخطوات رفع دعوى قضائية في بوابة “ناجز”، للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري ووقوع مسؤولية الخطأ بالكامل عليه وعدم امتلاكه وثيقة تأمين سارية.

الخطوات

1- الدخول على الرابط بالضغط هنا .

2- التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

3- التصنيف الرئيسي “عامة”، والفرعي “مروري”.

4- من قائمة “نوع الدعوى” يتم اختيار “حق خاص ناشئ عن حادث مروري”.

كما أكدت وزارة العدل على أنه في حال هروب الشخص المتسبب بالحادث، فيمكن للمتضرر التقدم بالدعوى عبر الخطوات التالي:

1- الدخول على الرابط بالضغط هنا .

2- اختيار التصنيف المناسب للدعوى من القائمة المنسدلة.

3- بعد الاطلاع على شرح الخدمة الظاهر بالجانب الأيسر للشاشة.