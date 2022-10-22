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طريقة تقديم دعوى قضائية عبر«ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري
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طريقة تقديم دعوى قضائية عبر«ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري

طريقة تقديم دعوى قضائية عبر«ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري

طريقة تقديم دعوى قضائية عبر«ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري
٠١:٣٧:٤٥ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، طريقة وخطوات رفع دعوى قضائية في بوابة “ناجز”، للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري ووقوع مسؤولية الخطأ بالكامل عليه وعدم امتلاكه وثيقة تأمين سارية.

الخطوات

1- الدخول على الرابط بالضغط هنا .

2- التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

3-  التصنيف الرئيسي “عامة”، والفرعي “مروري”.

4-  من قائمة “نوع الدعوى” يتم اختيار “حق خاص ناشئ عن حادث مروري”.

كما أكدت وزارة العدل على أنه في حال هروب الشخص المتسبب بالحادث، فيمكن للمتضرر التقدم بالدعوى عبر الخطوات التالي:

1- الدخول على الرابط بالضغط هنا .

2- اختيار التصنيف المناسب للدعوى من القائمة المنسدلة.

3-  بعد الاطلاع على شرح الخدمة الظاهر بالجانب الأيسر للشاشة.

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بوابة ناجز تقديم دعوى قضائية حادث مروري خدمات حكومية

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