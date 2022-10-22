طريقة تقديم دعوى قضائية عبر«ناجز» للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري
تواصل- فريق التحرير:
أوضحت وزارة العدل، طريقة وخطوات رفع دعوى قضائية في بوابة “ناجز”، للمطالبة المالية ضد شخص تسبب بحادث مروري ووقوع مسؤولية الخطأ بالكامل عليه وعدم امتلاكه وثيقة تأمين سارية.
الخطوات
1- الدخول على الرابط بالضغط هنا .
2- التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.
3- التصنيف الرئيسي “عامة”، والفرعي “مروري”.
4- من قائمة “نوع الدعوى” يتم اختيار “حق خاص ناشئ عن حادث مروري”.
كما أكدت وزارة العدل على أنه في حال هروب الشخص المتسبب بالحادث، فيمكن للمتضرر التقدم بالدعوى عبر الخطوات التالي:
1- الدخول على الرابط بالضغط هنا .
2- اختيار التصنيف المناسب للدعوى من القائمة المنسدلة.
3- بعد الاطلاع على شرح الخدمة الظاهر بالجانب الأيسر للشاشة.