تفاصيل الحصول على تمويل 120 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.. الخطوات والشروط

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زفّ بنك التنمية الاجتماعية، بشرى سارة للراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، بشأن التمويل النقدي للعمل الحر، مشيرًا إلى أنه يتيح الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

معلومات عن التمويل

1- سقف التمويل يصل إلى 120 ألف ريال.

2- مدة التمويل تصل إلى 40 شهراً.

3- يترتب عليه رسوم إدارية لا تتجاوز 6 آلاف ريال.

4- يكون السداد بشكل شهري.

5- يُعفى الشخص المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

المسارات الرئيسية للتمويل

1- مسار الأسر المنتجة.

2- مسار التنمية الريفية.

3- مسار الحرف اليدوية.

4- مسار الخدمات التخصصية.

5- مسار المهن العقارية.

6- مسار توصيل الطلبات.

شروط التمويل

1- يشترط للتمويل أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما إلى 65 عاماً.

2- سلامة السجل الائتماني.

3- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 20 ألف ريال.

4- وجود وثيقة العمل الحر أو رخصة تثبت ذلك.

خطوات تقديم الطلب

1- تقديم المستفيد على البوابة الإلكترونية من خلال النفاذ الموحد.

2- فحص الأهلية إلكترونيا (استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد).

3- إكمال النماذج وتحديد موعد البريد (طباعة النماذج والمستندات المطلوبة من النظام وإكمالها ثم تحديد موعد البريد).

4- إرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد.

5- المعالجة والصرف (يقوم البنك بصرف قيمة التمويل إلى المستفيد أو المورد أو الوكيل).