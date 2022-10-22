تصل أوروبا لأول مرة منذ 80 عاما.. القوة الأمريكية المحمولة جوا على حدود أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

نشر الجيش الأمريكي، اليوم، الفرقة 101، المحمولة جوا، في أوروبا، لأول مرة منذ ما يقرب من 80 عاما، على حدود أراضي الناتو على بعد حوالي ثلاثة أميال فقط من حدود رومانيا مع أوكرانيا.

نشر 4700 جندي

وأقامت القوات الأميركية موقعا في القاعدة الجوية للجيش الروماني. وإجمالاً تم نشر حوالي 4700 جندي من القوة 101 المحمولة جواً لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، حسب “العربية”.

وأجرت قوات الفرق 101، تدريبات تحاكي الحرب، قصف خلالها أهدافا ضمن مناورة هجومية برية وجوية مشتركة، بهدف إعادة تشكيل المعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية كل يوم ضد القوات الروسية عبر الحدود مباشرة، وفي رسالة واضحة لموسكو.

اقرأ أيضا:

عسكريون أمريكيون: روسيا تستعد لفتح جبهة ضد أوكرانيا من بيلاروسيا

“النسور الصارخة” مستعدة

قال نائب قائد الفرقة 101، المعروفة باسم “النسور الصارخة، والعميد جون لوباس، والعقيد إدوين ماثيديس، قائد فريق اللواء القتالي الثاني، إنهم مستعدون دائمًا للقتال، وأثناء وجودهم هناك للدفاع عن أراضي الناتو إذا تصاعد القتال أو كان هناك أي هجوم على الناتو، فإنهم مستعدون تمامًا للعبور إلى الحدود إلى أوكرانيا، حسب شبكة “سي بي إس نيوز”.