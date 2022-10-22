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الخارجية تدين هجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت:انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

الخارجية تدين هجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت:انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

الخارجية تدين هجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت:انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
١٢:٥٥:٢٠ م، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أدانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022م، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، مما يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

كما أنه يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

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وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية.

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الكلمات الدلالية:
الحوثي النفط حضرموت وزارة الخارجية

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