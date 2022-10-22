طقس اليوم.. تحذيرات من أمطار رعدية ورياح نشطة

تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف والحدود الشمالية,كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30 على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد ، وصبيا ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، بدأت الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .

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