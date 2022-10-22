قراصنة «بلاك ريوارد» يُمهلون النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن المعتقلين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة قراصنة “بلاك ريوارد”، أنها تمهل النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات السلمية.

نشر وثائق تعرف إيران جيدًا مدى تأثيرها

وفي بيان نشرته المجموعة، أكدت أنه أمام النظام الإيراني، 24 ساعة فقط للإفراج عن جميع المعتقلين، وإلا فإنها ستنشر وثائق سلطات نظام الملالي تعرف جيدًا مدى تأثيرها على مشروعهم النووي القذر.

اختراق البريد الإلكتروني لشركة الطاقة الذرية

ومسا أمس، كشفت مجموعة القرصنة، أنها قامت باختراق نظام البريد الإلكتروني الداخلي لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية وهددت بنشر معلوماتها.

سكان طهران يهتفون: «الموت للديكتاتور خامنئي»

فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن المواطنين في أحياء مختلفة من العاصمة طهران يهتفون الآن من نوافذ المنازل: «الموت للديكتاتور خامنئي».

تجمعات احتجاجية في بعض شوارع تبريز

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات التي تجاوزت الشهر في جميع أنحاء إيران، ووفقًا للتقارير التي تلقتها «إيران إنترناشيونال»، نظم المواطنون تجمعات احتجاجية في بعض شوارع تبريز، شمال غربي البلاد.

فيما أعتبر إمام أهل السنة في زاهدان إيران مولوي عبد الحميد، علي خامنئي وسلطات النظام الإيراني مسؤولين عن قتل المواطنين في جمعة زاهدان الدامية اليوم.

في الوقت نفسه، أدان الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين والأيرلنديين تزايد تهديدات النظام الإيراني ضد صحافيي قناتي «إيران إنترناشيونال»، و«بي بي سي فارسي»، بعد تغطية الاحتجاجات العامة في إيران.

كندا تطالب إيران بوقف عدوانها على المتظاهرين

وأشارت وزيرة الخارجية الكندية، إلى أن بلادها في دهشة من استهداف الأطفال المستمر من قبل النظام الإيراني خلال الاحتجاجات، مؤكدة أن كندا تطالب النظام الإيراني بوقف عدوانه على جميع المواطنين وخاصة الأطفال.

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