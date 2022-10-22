«دراسة»: هذا السلوك البسيط يجعلنا نشعر أكثر بالسعادة

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كشفت دراسة حديثة أن الابتسامات “المتصنعة” يمكن، في الواقع، أن تحسن المزاج وتجعلنا أكثر سعادة.

وقد نُشرت النتائج في مجلة Nature Human Behavior، ونقلها موقع “روسيا اليوم”.

وخلص تعاون دولي لباحثين، بقيادة عالم الأبحاث بجامعة ستانفورد، نيكولاس كولز، إلى أن هناك دليلا قويا على أن الابتسامات التي نرسمها على وجوهنا يمكنها أن تجعلنا أكثر سعادة.

المبتسمون أكثر سعادة

وبعد تحليل بيانات على عينات الدراسة، قال الباحثون إنهم وجدوا زيادة ملحوظة في السعادة من الأشخاص الذين يقلدون صورا مبتسمة أو يسحبون أفواههم نحو آذانهم.

ولكن على غرار مجموعة دراسة عام 2016، لم يجدوا تغيرا مزاجيا قويا لدى المشاركين باستخدام تقنية القلم في الفم.

وقال الدكتور كولز إن “امتداد الابتسامة يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالسعادة ويمكن للجبين المجعد أن يجعل الناس يشعرون بالغضب”.

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