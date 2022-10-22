تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن فرص هطول أمطار مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

الحالة تؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل «عفيف».

2 – منطقة الجوف، وتشمل «دومة الجندل وسكاكا».

3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل « الحناكية والمهد».

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الخرمة والمويه وتربة ورنية».

5 – منطقة عسير، وتشمل «البرك والقحمة والمجاردة وبارق رجال المع ومحايل».

6 – منطقة جازان، وتشمل «الحرث والدائر والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال وصامطة وصبيا وضمد وفرسان».

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.

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