لحظات تحبس الأنفاس.. نجاة طفلة من الدهس تحت عجلات شاحنة

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، نجاة طفلة بأعجوبة من أسفل عجلات شاحنة قبل أن تموت دهسا.

كاميرا مراقبة

وكانت الطفلة تلهو في أحد الشوارع، قبل أن تلتقطها كاميرا مراقبة بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو أن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها، وفق موقع “العربية نت”.

ولكن نجت الطفلة بأعجوبة حيث مّرت من بين عجلات الشاحنة، ثم فاجأت الجميع بخروجها سالمة دون أن تصاب بأذى.

واعتبر رواد مواقع التواصل ما حدث بمثابة معجزة، معبرين عن دهشتهم وإعجابهم من عظيم لطف الله عز وجل في حفظ عباده.

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