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«الخضيري»: 4 فوائد صحية للتوقف مبكرًا عن التدخين
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«الخضيري»: 4 فوائد صحية للتوقف مبكرًا عن التدخين

«الخضيري»: 4 فوائد صحية للتوقف مبكرًا عن التدخين

«الخضيري»: 4 فوائد صحية للتوقف مبكرًا عن التدخين
٠٢:٤٧:٣١ ص، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الخضيري، الخبير الطبي وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن هناك 4 فوائد للتوقف مبكرا عن التدخين.

وأوضح في تغريدة على حسابه بـ «تويتر»، أنه عندما تتوقف عن التدخين وأنت سليم، قبل أن يصيبك أحد أمراض التدخين سوف ترجع وظائف الجسم لطبيعتها، ويعود التنفس الطبيعي، وتتنظف الرئتان خلال شهرين”,

وتابع أنه «بالمشي وشرب الماء الكثير والأكل الصحي تعود كل الوظائف لطبيعتها (ويتم إصلاح الخلل) وتبتعد عن الأمراض بإذن الله».

* خطورة التدخين

ومؤخرا، حذر د.علي الشهري استشاري باطنة وأمراض معدية من خطورة التدخين، موضحا تأثيره وتسببه في الإصابة بالغرغرينا.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: “إن التدخين قد يتسبب في ضيق الشرايين وبالتالي ضعف وصول الدم لبعض أجزاء الجسم”.

وأضاف أن ذلك يجعل الجسم عرضة للالتهابات البكتيرية والفطرية ويؤخر التئام الجروح وقد يصل للغرغرينا أو استئصال تلك الأجزاء.

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الكلمات الدلالية:
أضرار التدخين التدخين التوقف عن التدخين فهد الخضيري

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