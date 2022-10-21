السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحظات تحبس الأنفاس.. نجاة طفلة من الدهس تحت عجلات شاحنة
تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
«الخضيري»: 4 فوائد صحية للتوقف مبكرًا عن التدخين
«أخصائي»: تناول الأرز يوميًا وراء الإصابة بهذا المرض الخطير
«الخثلان»: أهم ما يُكتب للإنسان بعد موته.. أمران
من «يديك».. اكتشف القاتل الصامت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من «يديك».. اكتشف القاتل الصامت

من «يديك».. اكتشف القاتل الصامت

من «يديك».. اكتشف القاتل الصامت
٠٢:١٠:٠٥ ص، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء، أن مرض السكري الذي يعرف بـ”القاتل الصامت”، يمكن اكتشافه من خلال 4 علامات تظهر في اليدين.

ويوصف مرض السكري بأنه “قاتل صامت” لأنه غالبا ما يصيب المرضى دون إظهار أعراض مبكرة.

4 علامات في اليد للإصابة بالسكري

والعلامات الأربعة هي:

1 – الإصبع الزنادي.

ووجدت دراسة حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني، هم أكثر عرضة لتجربة حالة تعرف باسم الإصبع الزنادي

ويحدث الإصبع الزنادي عندما ينتهي إصبع واحد أو أكثر – غالبا ما يكون البنصر أو الإبهام – في وضع منحني يصعب تصويبه، وفق موقع “روسيا اليوم”.

2 – احمرار حول الأظافر.

وجدت دراسة سابقة أن المصابين بالسكري يعانون غالبا من مشاكل في الدورة الدموية، وهذا يعني أنك قد تلاحظ احمرارا حول الأظافر.

3 – خطوط بو.

يمكن ملاحظة خطوط بو في الأصابع، وهي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر.

4 – أظافر صفراء.

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطار الأظافر.

 

اقرأ أيضًا:

بحث طبي: هذه العلامات تحميك من القاتل الصامت

الكلمات الدلالية:
السكري القاتل الصامت اليدين علامات اليدين

مواد ذات صلة

المزيد
السيارات تتصدر.. استدعاء 650 ألف منتج معيب بالمملكة خلال 2016

السيارات تتصدر.. استدعاء 650 ألف منتج معيب بالمملكة خلال 2016

٠٣:١٧ م، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠١٧
مجلس الوزراء: «أوبك بلس» تحقق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية

مجلس الوزراء: «أوبك بلس» تحقق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية

٠٣:٥٠ م، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد

السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد

٠٧:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
جدري القرود.. «الصحة العالمية»: العالم غير جاهز لمواجهة الأوبئة

جدري القرود.. «الصحة العالمية»: العالم غير جاهز لمواجهة الأوبئة

١٢:٢٨ م، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *