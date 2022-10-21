من «يديك».. اكتشف القاتل الصامت

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كشف خبراء، أن مرض السكري الذي يعرف بـ”القاتل الصامت”، يمكن اكتشافه من خلال 4 علامات تظهر في اليدين.

ويوصف مرض السكري بأنه “قاتل صامت” لأنه غالبا ما يصيب المرضى دون إظهار أعراض مبكرة.

4 علامات في اليد للإصابة بالسكري

والعلامات الأربعة هي:

1 – الإصبع الزنادي.

ووجدت دراسة حديثة أن المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني، هم أكثر عرضة لتجربة حالة تعرف باسم الإصبع الزنادي

ويحدث الإصبع الزنادي عندما ينتهي إصبع واحد أو أكثر – غالبا ما يكون البنصر أو الإبهام – في وضع منحني يصعب تصويبه، وفق موقع “روسيا اليوم”.

2 – احمرار حول الأظافر.

وجدت دراسة سابقة أن المصابين بالسكري يعانون غالبا من مشاكل في الدورة الدموية، وهذا يعني أنك قد تلاحظ احمرارا حول الأظافر.

3 – خطوط بو.

يمكن ملاحظة خطوط بو في الأصابع، وهي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر.

4 – أظافر صفراء.

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم فطار الأظافر.

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