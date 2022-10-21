ويطالب بمحاسبته.. اليمن يكشف التداعيات الكارثية لهجمات الحوثي الإرهابية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أنه أطلع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج، على تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على مينائي رضوم والضبة النفطيين اللذان استهدفتهما المليشيات الحوثية بالطيران المسير والصواريخ.

الأفعال الإرهابية تقوض كافة جهود السلام

وأوضح بن مبارك، أن هذه الأفعال الإرهابية تقوض كافة الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن أو تلك المتعلقة بمفاوضات تمديد الهدنة، وتمثل استهدافًا مباشرًا للشعب اليمني وللبنية التحتية وللمقدرات الاقتصادية.

اليمن يطالب باتخاذ موقف دولي صارم ضد الحوثي

وحذر الوزير اليمني من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية على ضمان سلامة إمدادات ونقل الطاقة، مطالبًا ليندركينج والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم وقوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية وتحميل مرتكبيها المسؤولية، والعمل بما يضمن منع تكرار هذه الهجمات الإرهابية أو اتساع نطاقها بما قد يحمله ذلك من تهديد للأمن والسلم والدولي

الحكومة ضامنة لحماية وصون مقدرات الشعب اليمني

كما أكد بن مبارك، أن الحكومة اليمنية ستقوم بكل ما يلزم لضمان حماية وصون مقدرات الشعب اليمني ووقف العبث والعدوان الحوثي.

الحوثي يعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي ف

وقبل قليل، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بحضرموت.

فيما دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استهداف ميناء الضبة، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة. مؤكدة أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية والمنشآت النفطية.

هجوم بمسيرتين على ميناء الضبة النفطي

ومساء الجمعة، تعرض ميناء الضبة النفطي شرق محافظة المكلا بحضرموت اليمنية، اليوم، لهجوم بالطائرات المسيرة، وذلك مع اقتراب باخرة لتحميل النفط.

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