«ناسا» تطلب مركبات جديدة لهذه المهمة العجيبة على سطح القمر

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة “ناسا” أنها قدمت طلبا لشركة Lockheed Martin، من أجل للحصول على مركبات إضافية من نوع Orion لتستخدمها في مهماتها المستقبلية التي سترسلها إلى القمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن شركة Lockheed Martin الأمريكية مؤخرا، وفق ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

مهام «ناسا» على القمر

وقالت الشركة: “قدمت وكالة ناسا لشركتنا طلبا للحصول على ثلاث مركبات إضافية من نوع Orion لتستخدمها في إطار برنامج Artemis لاستكشاف القمر”.

وأشار البيان إلى أن “Lockheed Martin وقعت عقدا مع ناسا لتطوير المركبات الثلاث المذكورة، وأن ناسا قد تطلب من الشركة مستقبلا الحصول على 6 مركبات أخرى من هذا النوع”.

وفي عام 2019 أعلنت “ناسا” عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها إلى أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض.

والمرحلة الثانية Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر وتعود، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

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