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مطاردة جنونية للشرطة الأمريكية تنتهي بصعق المشتبه وإحراقه (فيديو)
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مطاردة جنونية للشرطة الأمريكية تنتهي بصعق المشتبه وإحراقه (فيديو)

مطاردة جنونية للشرطة الأمريكية تنتهي بصعق المشتبه وإحراقه (فيديو)

مطاردة جنونية للشرطة الأمريكية تنتهي بصعق المشتبه وإحراقه (فيديو)
٠١:٤٣:٠٨ ص، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انتهت مطاردة جنونية قامت بها الشرطة الأمريكية بولاية أركنساس، بصعق مشتبه به وإشعال النار في جسده.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام دورية للشرطة الأمريكية بمطاردة جنونيه لأحد المشتبه بهم، إذ كانت الدورية تستقل سيارة، بينما المشتبه به يستقل دراجة نارية.

السرعة الجنونية للدورية

 ومع السرعة الجنونية للدورية، أسرع المشتبه به دراجته النارية، ثم نزل من عليها لينطلق مسرعا في الجري، ليصعقه سلك كهرباء ثم تشتعل النار في جسده بعدما أشعلها ماس كهربائي.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه الجرائم ارتفاعًا بنسبة 38 بالمائة هذا العام بأمريكا، بما يعكس زيادة في معظم المناطق الحضرية الكبرى.

فيما أظهرت دراسة أجراها “مجلس العدالة الجنائية” (Council on Criminal Justice) أن الجرائم في 22 مدينة ارتفعت بنسبة 22 بالمائة في 2021 مقارنة بعام 2020، وبنسبة 44 بالمائة مقارنة بعام 2019.

وتظهر بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، أنّ الولايات المتحدة سجلت أكثر من 21,500 جريمة قتل في 2020، أو ما يعادل حوالى 59 جريمة في اليوم.

يمثل الرقم زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه وأكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل الأرقام الفدرالية.

 

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