«الأرصاد» ينبه: حالة من المطر والضباب على هذه المناطق حتى الصباح
تواصل – فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 – منطقة الجوف، وتشمل «القريات وطبرجل».
2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «الرايس وينبع».
3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».
4 – منطقة تبوك، وتشمل «جبل اللوز وحالة عمار وحقل وعلقان».
5 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف».
6 – المنطقة الشرقية، وتشمل « الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وذعبلوتن وعردة والأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وشبق ورأس تنورة وسلوى».
الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدن في مدى الرؤية.
فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.