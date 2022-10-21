«الأرصاد» ينبه: حالة من المطر والضباب على هذه المناطق حتى الصباح

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل «القريات وطبرجل».

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «الرايس وينبع».

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».

4 – منطقة تبوك، وتشمل «جبل اللوز وحالة عمار وحقل وعلقان».

5 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف».

6 – المنطقة الشرقية، وتشمل « الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وذعبلوتن وعردة والأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وشبق ورأس تنورة وسلوى».

الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.