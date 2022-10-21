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«الأرصاد» ينبه: حالة من المطر والضباب على هذه المناطق حتى الصباح

«الأرصاد» ينبه: حالة من المطر والضباب على هذه المناطق حتى الصباح

«الأرصاد» ينبه: حالة من المطر والضباب على هذه المناطق حتى الصباح
١٢:٤٣:١٥ ص، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب وتساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الجوف، وتشمل «القريات وطبرجل».

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2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل «الرايس وينبع».

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3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا».

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4 – منطقة تبوك، وتشمل «جبل اللوز وحالة عمار وحقل وعلقان».

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5 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف».

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6 – المنطقة الشرقية، وتشمل « الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وذعبلوتن وعردة والأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وشبق ورأس تنورة وسلوى».

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الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدن في مدى الرؤية.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
الأمطار الجوف الضباب المدينة المنورة تبوك حالة الطقس مركز الأرصاد مكة المكرمة

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