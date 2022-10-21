أبرزها هبوط الدولار.. 4 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع  

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ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مدعومة بأربعة أهمها هوبط الدولار الأمريكي.

4 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع

والأسباب الأربعة التي قادت النفط للارتفاع هي، التفاؤل الحذر بشأن تعافي الطلب على الخام وتقييم المخاوف المرتبطة بالمعروض.

والسبب الثاني كان التكهنات المتزايدة بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع الفائدة بعد اجتماع شهر نوفمبر المقبل، ما قد يدعم الاقتصاد العالمي وبالتبعية الطلب على الخام، بحسب موقع “أرقام”.

كما استفاد النفط، من سبب ثالث، هو الصعود الملحوظ لأسواق الأسهم بدعم تحسن معنويات المستثمرين.

هبوط الدولار

والسبب الرابع والبارز لارتفاع أسعار النفط هو تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 1.2% أو ما يعادل 1.12 دولار لتصل إلى 93.50 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 2%.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.6% أو 54 سنتًا عند 85.05 دولار للبرميل، ليرتفع 0.5% في إجمالي الأسبوع الجاري.

منصات التنقيب عن النفط

وفي السياق، كشفت بيانات شركة “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصتين ليصل إلى 612 منصة في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.

ويترقب المستثمرون جهود الدول الغربية لفرض سقف لأسعار النفط الروسي، بالإضافة إلى تداعيات قرار الولايات المتحدة بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للخام.

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