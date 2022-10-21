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تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
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تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
١٢:١٦:٥٨ ص، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 26 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 22 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:28 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 26 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:03

المدينة – 5:05

الرياض – 4:37

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:06

المدينة – 12:06

الرياض – 11:38

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:24

المدينة – 3:23

الرياض – 2:55

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:51

المدينة – 5:49

الرياض – 5:21

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:21

المدينة –  7:91

الرياض – 6:51

الكلمات الدلالية:
الدمام الصلاة المدينة المنورة تبوك مكة المكرمة مواقيت الصلاة

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