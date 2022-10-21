ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم هذه الجريمة في تبوك

تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنها القت القبض على 7 مخالفين لنظام البيئة، مواطنان و(3) مقيمين من الجنسية الأفغانية، ومقيمان من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

وكان المضبوطون يعملون على (5) آليات استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك تعود ملكيتها لمواطنين ومؤسستين، وجرى استكمال وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

قوات الأمن البيئي

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية، ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة.

وكان بحوزتهما أكثر من (200) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (700) متر مكعب من الفحم المحلي.

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