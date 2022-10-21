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وزير الصحة اللبناني يكشف سر انتقال الكوليرا من سوريا إلى بلاده
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وزير الصحة اللبناني يكشف سر انتقال الكوليرا من سوريا إلى بلاده

وزير الصحة اللبناني يكشف سر انتقال الكوليرا من سوريا إلى بلاده

وزير الصحة اللبناني يكشف سر انتقال الكوليرا من سوريا إلى بلاده
١٢:١٣:٥٨ ص، السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصحة اللبناني، أن السر في انتقال وباء الكوليرا من سوريا إلى لبنان، هو غياب الخدمات الأساسية عن مخيمات اللاجئين.

وأوضح أن تفشي الكوليرا لا يقتصر فحسب على مخيمات اللاجئين بل انتشر في عدة مناطق، مؤكدًا أن هناك ازدياد في حالات الإصابة بالكوليرا وتم تسجيل حالات وفاة.

انقطاع الكهرباء والمياه ساهم في تفشي الوباء 

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أكد الوزير فراس الأبيض أن انقطاع الكهرباء والمياه ساهم في تفشي وباء الكوليرا في مناطق لبنانية عديدة.

وأضاف أنه هناك انتشارًا متسارعًا لوباء الكوليرا في لبنان، موضحًا أن الغالبية العظمى من المرضى من بين النازحين مع زيادة ملحوظة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين.

تأمين نحو 600 ألف جرعة لمواجهة الوباء

وأشار إلى أن لبنان تلقّى وعدا بتأمين جرعة أوّلية من لقاح الكوليرا خلال 10 أيام، إضافة إلى العمل على تأمين نحو 600 ألف جرعة على الأقل، من خلال منظمة الصحة العالمية لاستعمالها إن كان من قبل النازحين أو اللبنانيين.

رصد أكثر من 200 إصابة بالمرض في لبنان

وأكد الوزير، أن هناك ما لا يقل عن 220 حالة إصابة وخمس وفيات في لبنان حتى الآن، في وقت يعيش فيه لبنان قلقا خشية تفشي وباء الكوليرا بعد رصد أكثر من مئتي حالة إصابة معظمها في مخيمات اللاجئين السوريين.

وحسب آخر التقارير الرسمية فإن هناك ما لا يقل عن 220 حالة إصابة وخمس وفيات، حيث سجّل لبنان أول حالة إصابة بالكوليرا في أوائل أكتوبر وهي المرة الأولى منذ 30 عامًا.

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الكلمات الدلالية:
الكوليرا سوريا‬‏ لبنان مخيمات اللاجئين وباء الكوليرا وزير الصحة

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