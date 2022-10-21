7 أسباب تجعلك تبدأ يومك بـ «القرع العسلي»

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كشف موقع Everyday Health، أن هناك سبعة فوائد لتناول القرع العسلي في الصباح.

ووفق الموقع ذاته، فإن الفوائد السبعة هي:

غني بالألياف والبكتين

والألياف الغذائية هي عنصر غذائي أساسي يرتبط في الغالب بتحسين أداء الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، ولكن فوائدها تتجاوز ذلك بكثير، فبالإضافة إلى تحسين صحة الأمعاء، تدعم الألياف صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

به نسبة عالية من البوتاسيوم

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بـ 4700 مغم من البوتاسيوم يوميًا للبالغين العاديين، لكن ينبغي مراعاة أن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يكون ضارًا لأي شخص يعاني من اضطرابات في الكلى.

يحتوي على بيتا كاروتين وتعزيز فيتامين A

يحتوي على صبغة برتقالية حمراء تسمى بيتا كاروتين، والتي يحولها جسم الإنسان إلى فيتامين A الغني بمضادات الأكسدة.

غني بفيتامينات ومعادن معززة للمناعة

يعد القرع العسلي مصدرًا غنيًا للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل الحديد والفيتامينات A وC وE.

يساعد في تقليل الالتهاب يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مفيد لصحة العين والجلد

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