«الخارجية» تُطلق مبادرة معرض اليوم التوعوي لكفاءة الإنفاق

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الخارجية معرض «اليوم التوعوي لكفاءة الإنفاق» لمنسوبي الوزارة الذي يتناول المفاهيم الأساسية لكفاءة الإنفاق، وذلك برعاية من سمو وزير الخارجية، وحضور مساعد الوزير للشؤون التنفيذية، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

المعرض يبين مبادرات الوزارة المستقبلية

وأوضحت أن المعرض يبين ويناقش وضع الوزارة الحالي ببرنامج ركائز الاستدامة المالية ومبادرات الوزارة الموثقة والتي تحت إجراءات التوثيق في منصة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وجزء من مبادراتها المستقبلية الجاري العمل عليها.

مناقشة مفاهيم تطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق

وأضافت الوزارة أن المعرض، يناقش مفاهيمًا تساعد على تطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق، والموظفين والموظفات المساهمين برفع كفاءة الإنفاق بالوزارة.

الوزارة تتبنى ثقافة كفاءة الإنفاق

وفي تصريحاته له، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، أن الوزارة تتبنى ثقافة كفاءة الإنفاق من خلال تشكيل لجنة لكفاءة الإنفاق لمناقشة الجوانب والأمور المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق، منوهاً بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق من موظفي وموظفات الوزارة التي تُوجت بتحقيق تقدم بنسبة 56% مقارنة بالدورة السابقة من برنامج ركائز الاستدامة المالية.