الآن.. سكان طهران يهتفون من نوافذ المنازل: «الموت للديكتاتور خامنئي»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن المواطنين في أحياء مختلفة من العاصمة طهران يهتفون الآن من نوافذ المنازل: «الموت للديكتاتور خامنئي».

تجمعات احتجاجية في بعض شوارع تبريز

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات التي تجاوزت الشهر في جميع أنحاء إيران، ووفقًا للتقارير التي تلقتها «إيران إنترناشيونال»، نظم المواطنون تجمعات احتجاجية في بعض شوارع تبريز، شمال غربي البلاد.

فيما أعتبر إمام أهل السنة في زاهدان إيران مولوي عبد الحميد، علي خامنئي وسلطات النظام الإيراني مسؤولين عن قتل المواطنين في جمعة زاهدان الدامية اليوم.

وأظهر مقطع فيديو من مظاهرات مدينة تبريز، اليوم، قيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين بعد أن ردد المتظاهرون هتاف: «يا عديمي الشرف»، على عناصر الأمن التي احتشدت لتفريق المحتجين.

اختراق البريد الإلكتروني لشركة الطاقة الذرية

كما أعلنت مجموعة القرصنة «بلاك ريوارد»، أنها قامت باختراق نظام البريد الإلكتروني الداخلي لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية وهددت بنشر معلوماتها.

في الوقت نفسه، أدان الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين والأيرلنديين تزايد تهديدات النظام الإيراني ضد صحافيي قناتي «إيران إنترناشيونال»، و«بي بي سي فارسي»، بعد تغطية الاحتجاجات العامة في إيران.

وأفادت وكالة رويترز، بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت إلى تحقيق أممي في التقارير التي ترد عن استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

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