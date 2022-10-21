لهذا السبب.. الأمن البيئي يضبط مقيمًا ومخالفًا لنظام أمن الحدود في مكة

تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية، ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة.

وكان بحوزتهما أكثر من (200) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (700) متر مكعب من الفحم المحلي.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المخالفَين والكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأكد أن قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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