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احذر.. حساسية البرد قد تكون علامة لهذا المرض الخطير
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احذر.. حساسية البرد قد تكون علامة لهذا المرض الخطير

احذر.. حساسية البرد قد تكون علامة لهذا المرض الخطير

احذر.. حساسية البرد قد تكون علامة لهذا المرض الخطير
١١:٣٨:٥٩ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الخبيرة الروسية يكاتيرينا ديميانوفسكايا، أن حساسية البرد قد تكون علامة لمرض السرطان.

وأوضحت أن الحكة والفقاعات والبقع، تظهر على الجلد تحت تأثير درجات الحرارة المنخفضة، ومع ذلك يجب عدم تجاهلها، لأنها قد تكون من أعراض السرطان، وفق موقع “روسيا اليوم”.

حساسية البرد

وتابعت أنه “يمكن أن تكون حساسية البرد مرضا ثانويا- من أعراض التهاب الكبد أو كثرة الوحيدات العدائية (Infectious Mononucleosis)‏ أو بعدوى فيروس مضخم الخلايا، وأمراض الدم وأمراض المناعة الذاتية والسرطان”.

وأردفت أنه إذا لم تتحسن الحالة بعد استخدام الأدوية المضادة للحكة والطفح الجلدي التي وصفها الطبيب، فعليه وصف أدوية جديدة ذات تأثير أوسع من أجل تشخيص السبب الأساسي وبدء العلاج.

وأوصت الطبيبة، بوضع كريم دهني على اليدين والوجه قبل الخروج من المنزل، عندما يكون الطقس باردا.

يزداد في فصل الخريف عدد المصابين بأمراض البرد والإنفلونزا؛ وذلك يرجع لأسباب منها درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة، ما يسمح ببقاء الفيروسات في حالة نشطة فترة أطول.

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الكلمات الدلالية:
أعراض السرطان البرد السرطان حساسية البرد

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