8 أفكار لزيادة تركيزك أثناء العمل والدراسة

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قال المستشار في مجال الحياة الوظيفية، راغنهيلد شتروس، إنه يمكن للمرء معرفة القدر الصحي للتفكير من خلال المستوى الشخصي للمعاناة، وما إذا كان لسلوكه تأثير سلبي على حياته، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

ويستغرق بعض الأشخاص في التفكير في الأمور لفترة طويلة لدرجة أنهم يشعرون بالعجز، وينتهي بهم الأمر بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن تلك الأمور، وتأجيل لقاءات مهمة ومواعيد نهائية محددة بسبب عدم الانتهاء من التفكير في كل شيء.

وهناك 8 أفكار لزيادة التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة:

1 – يجب علينا أن ننتبه إلى التغذية الصحية السليمة.

2 – ينبغي علينا أن نركز على المزيد من الأفكار المفيدة لصحتنا العقلية.

3 – يجب أن يحيط المرء نفسه بأشخاص يطلقون مشاعر جيدة وطاقة إيجابية.

4 – علينا أن نمارس الاعتناء بالنفس.

5 – على المرء أن يسأل نفسه: ما هو الجيد بالنسبة لي؟ ما الذي أحتاجه لكي أشعر بالأمان والراحة؟”

6 – استخدام “كرسي القلق” وهو تدريب من تدريبات العلاج النفسي – حيث يجلس المرء عليه كل يوم، ويضبط عداد الوقت لمدة تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة، يستغلها المرء للتفكير والتأمل فقط. كما أن كتابة كل ما يقلق المرء، فكرة جيدة.

7 – من الممكن أن تساعد قائمة للمؤيدين والمعارضين أيضا في منع المرء من أن يتخيل دائمًا في ذهنه مدى سوء كل شيء. ويعد الهدف هو إخراج المشكلة من كونها مجردة، وتحويلها إلى شيء يمكن فهمه وتحليله بصورة عقلانية، “وهذا يؤدي إلى جعلها قابلة للسيطرة عليها”.

8 – تخلص من اعتبار نفسك مسؤولاً عن كل شىء.

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