مليشيات الحوثي تعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بحضرموت.

فيما دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استهداف ميناء الضبة، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية والمنشآت النفطية، وأن مليشيا الحوثي حاولت استهداف ميناء الضبة بمسيرتين إيرانيتين.

هجوم بمسيرتين على ميناء الضبة النفطي

وقبل ساعات، تعرض ميناء الضبة النفطي شرق محافظة المكلا بحضرموت اليمنية، لهجوم بالطائرات المسيرة، وذلك مع اقتراب باخرة لتحميل النفط.

الهجوم استهدف ميناء الضبة النفطي

وأعلن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا، مؤكدًا أن مسيرتين حوثيتين استهدفتا الميناء النفطي.

الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن سفينة نفطية وصلت اليوم إلى ميناء الضبة في محافظة حضرموت بغرض تحميل شحنة نفطية تابعة للحكومة، وأن الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء، مؤكدة أن قوات الأمن أغلقت كافة الطرق الرئيسة المؤدية الى الميناء الواقع شرق المدينة.

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