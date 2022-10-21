الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مليشيات الحوثي تعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت
أبرز 5 مرشحين لخلافة ليز تراس في رئاسة الحكومة البريطانية
الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحديثة شمال المملكة
الخضيري: اصنع صلصتك بنفسك لتتحكم بمكوناتها وموادها الصحية (فيديو)
أمريكا: العديد من الضربات على أوكرانيا نُفذت باستخدام مُسيرات إيرانية
عاجل.. إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين.. وصول مصابي الحادث الإرهابي في مقديشو إلى المملكة لتلقي العلاج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مليشيات الحوثي تعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت

مليشيات الحوثي تعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت

مليشيات الحوثي تعترف باستهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت
١٠:١٦:٣٦ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بحضرموت.

فيما دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استهداف ميناء الضبة، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء الضبة.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية والمنشآت النفطية، وأن مليشيا الحوثي حاولت استهداف ميناء الضبة بمسيرتين إيرانيتين.

هجوم بمسيرتين على ميناء الضبة النفطي

وقبل ساعات، تعرض ميناء الضبة النفطي شرق محافظة المكلا بحضرموت اليمنية، لهجوم بالطائرات المسيرة، وذلك مع اقتراب باخرة لتحميل النفط.

الهجوم استهدف ميناء الضبة النفطي

وأعلن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا، مؤكدًا أن مسيرتين حوثيتين استهدفتا الميناء النفطي.

الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن سفينة نفطية وصلت اليوم إلى ميناء الضبة في محافظة حضرموت بغرض تحميل شحنة نفطية تابعة للحكومة، وأن الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء، مؤكدة أن قوات الأمن أغلقت كافة الطرق الرئيسة المؤدية الى الميناء الواقع شرق المدينة.

اقرأ أيضًا:

اليمن.. هجوم بمسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت

الكلمات الدلالية:
الطائرات المسيرة اليمن حضر موت مليشيات الحوثي ميناء الضبة النفطي

مواد ذات صلة

المزيد
عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر»

عودة  الإعلامي «جمال خاشقجي» لكتابة المقالات والتغريد في «تويتر»

٠٥:١٤ ص، الأحد، ١٣ أغسطس ٢٠١٧
الخوخ المجفف يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون

الخوخ المجفف يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون

١٠:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥
عسير الأعلى معدل في الإصابة بالسرطان بـ 4 سرطانات مختلفة

عسير الأعلى معدل في الإصابة بالسرطان بـ 4 سرطانات مختلفة

٠٦:٤٧ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
الحفريات والأسواق النسائية تتصدران نقاش المواطنين مع «بلدي الرياض»

الحفريات والأسواق النسائية تتصدران نقاش المواطنين مع «بلدي الرياض»

١١:٠٧ ص، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *