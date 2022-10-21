أبرز 5 مرشحين لخلافة ليز تراس في رئاسة الحكومة البريطانية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير عن المرشحين الخمسة الأقرب ليتولى أحدهم رئاسة الحكومة البريطانية عقب استقالة ليز تراس من منصبها بعد 45 يوماً فقط من تعيينها، تحت ضغط برنامج اقتصادي قدّمته سابقاً، أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وإلى هبوط غير مسبوق للجنيه الإسترليني.

1- ريشي سوناك

كان وزير المالية البريطاني السابق هو المرشح الأكثر شعبية بين المشرعين المحافظين في البرلمان في السباق على القيادة في وقت سابق من هذا العام، لكن بعد خوض جولة إعادة ضد تراس، خسر في تصويت شارك فيه نحو 170 ألف عضو من الحزب حسموا القرار النهائي.

2- جيريمي هانت

بعد انهيار برنامج تراس الاقتصادي وطرد وزير ماليتها، لجأت رئيسة الوزراء إلى هانت، وزير الصحة والخارجية السابق، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقدم هانت سلسلة من الأداء الذي يبعث على الثقة في التلفزيون ومجلس العموم، عصف خلالها بالبيان الاقتصادي لتراس. وهذا جعل بعض المشرعين المحافظين يشيرون إلى هانت باعتباره “رئيس الوزراء الحقيقي”.

3- بوريس جونسون

رئيس الوزراء السابق جونسون، وهو صحفي، حضور كبير في أفق السياسة البريطانية منذ أن أصبح رئيساً لبلدية لندن عام 2008. وبعد أن تسبب في مشكلات لزعماء مثل ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، أصبح أخيراً رئيساً للوزراء عام 2019 ومضى قدماً ليحقق فوزاً انتخابياً بأغلبية ساحقة.

4- بن والاس

أحد الوزراء القلائل الذين خرجوا من الاضطرابات السياسية في الآونة الأخيرة ومصداقيته أقوى، وشغل منصب وزير الدفاع في حكومتي جونسون وتراس، وقاد رد بريطانيا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

5- يني موردنت

كانت موردنت، وزيرة الدفاع السابقة، من المؤيدين المتحمسين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولم يفصلها إلا فارق طفيف عن خوض انتخابات الإعادة في المرتين السابقتين لاختيار رئيس للحزب.

اقرأ أيضًا:

بريطانيا تفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية زودت روسيا بالأسلحة