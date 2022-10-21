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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحديثة شمال المملكة
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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحديثة شمال المملكة

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحديثة شمال المملكة

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الحديثة شمال المملكة
١٠:١٣:٠٧ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد محافظة الحديثة بمنطقة الجوف الآن، تساقط أمطار غزيرة وسط أجواء متقلبة ورياح سطحية نشطة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على الحديثة بالجوف شمال المملكة.

رياح نشطة وسحب بهذه المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

كما توقع تكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الجوف السحب الممطرة محافظة الحديثة مركز الأرصاد

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