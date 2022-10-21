أمريكا: العديد من الضربات على أوكرانيا نُفذت باستخدام مُسيرات إيرانية

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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العديد من الضربات على أوكرانيا نُفذت باستخدام مُسيرات إيرانية.

وأوضح أنه لدى الإدارة الأمريكية قلق بشان احتمالات سعي روسيا للحصول على أسلحة تقليدية وصواريخ من إيران.

فرض عقوبات جديدة على إيران

فيما أعلن البيت الأبيض، أنه يعلم جيدًا الخطر الذي يهدد أوكرانيا بسبب المُسيرات الإيرانية وأنه يعمل على تلبية احتياجات كييف، ويبحث فرض عقوبات جديدة على إيران، مؤكدًا أن البنتاجون يبحث إمكانية توفير قدرات دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.

روسيا تسلمت شحنات من عشرات المُسيرات الإيرانية

وأكد أن روسيا تسلمت شحنات من عشرات المُسيرات الإيرانية حتى الآن وستحصل على المزيد على الأرجح، مشيرًا إلى وجود عسكريين إيرانيين على الأرض في القرم لمساعدة روسيا في تشغيل المُسيرات، لافتًا إلى أن القوات الروسية في القرم تجري عمليات تشغيل المسيرات الإيرانية لتنفيذ هجمات في أوكرانيا.

دعوات دولية للأمم المتحدة بشأن مُسيرات إيران

فيما دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، منظمة الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات استخدام روسيا مُسيرات إيرانية في أوكرانيا.

عقوبات على شركة صناعة الطائرات الإيرانية

وقالت الخارجية البريطانية: إن استخدام مُسيرات إيرانية بأوكرانيا دليل واضح على دور إيران في زعزعة استقرار الأمن العالمي، وأن دعم إيران لحرب بوتين غير القانونية في أوكرانيا لا يمكن التسامح معه، مؤكدة فرض عقوبات على شركة صناعة الطائرات الإيرانية لتزويدها روسيا بمُسيرات لاستخدامها في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني، أن القوات الأوكرانية تحقق “نتائج جيدة” في مواجهة الروس في منطقة خيرسون.

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