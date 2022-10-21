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الخضيري: اصنع صلصتك بنفسك لتتحكم بمكوناتها وموادها الصحية (فيديو)
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الخضيري: اصنع صلصتك بنفسك لتتحكم بمكوناتها وموادها الصحية (فيديو)

الخضيري: اصنع صلصتك بنفسك لتتحكم بمكوناتها وموادها الصحية (فيديو)

الخضيري: اصنع صلصتك بنفسك لتتحكم بمكوناتها وموادها الصحية (فيديو)
٠٩:٤٧:٠١ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور فهد الخضيري، بصناعة الكاتشب في المنزل وذلك للطريقة غير الصحية التي تقوم المصانع العالمية باتباعها.

ونشر “الخضيري” مقطع فيديو يوضح طريقة صنع كميات كبيرة من الكاتشب في المصانع حيث يتم استخدام زيوت ودهون بكميات كبيرة جدًا.

وأضاف: “انظر إلى كمية الزيت!! والسكر!! والسعرات العالية!! فانتبه لصحتك وقلل منه أو اصنع صلصتك بنفسك لتتحكم بمكوناتها وموادها الصحية باختيارك (مثل إضافة ثوم وبصل وقليل من زيت الزيتون) لتعمل كاتشب صحي بدلاً من هذا.

إحضار كميات كبيرة من الطماطم

وخلال الفيديو الذي يبدو أنه تم تصويره في أحد المصانع الصينية، يقوم العمال بإحضار كميات كبيرة من الطماطم ثم وضعها في أناء كبير وإحضار كميات كبيرة من الزيوت والدهون.

كما يكشف الفيديو عن صنع عدد كبير جدًا من أكياس الكاتشب بتلك الطريقة التي يقول “الخضيري” إنها غير صحية وغير آمنة تمامًا.

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