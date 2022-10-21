إقليم النيل الأزرق: ارتفاع عدد قتلى العنف القبلي إلى 223 سودانيًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن إقليم النيل الأزرق، أن عدد قتلى العنف القبلي ارتفع إلى 223 بعد إحصاء 36 قتيلاً بمحافظة «ود الماحي».

وأكد حاكم إقليم النيل الأزرق بالسودان، أنه قرر إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف القبلي بالولاية، موجهًا مرسومًا على جميع قيادات القوات النظامية بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة.

ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 300 قتيل

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن عدد القتلى جراء الاشتباكات القبلية الدامية في محافظة ود الماحي يومي الأربعاء والخميس، ارتفع إلى 198 قتيلاً ، وأكثر من 90 جريحًا.

حرق عدد كبير من الأسر داخل المنازل

وكشف رئيس اللجنة العليا للطوارئ، أن عددًا من الجثث في المدينة لم يتم حصرها، وأشار إلى عدم إجلاء عدد غير معروف من الجرحى من المدينتين بسبب الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى حرق عدد كبير من المنازل وبداخلها كبار السن والأطفال.

وأكد استمرار التوتر في مناطق النزاع، ووصول عدد كبير من القوات إلى ود الماحي للفصل بين أطراف النزاع ، إلى نزوح حوالي 5 ألاف نازح من ود الماحي إلى مدارس قنيص، وتقديم المساعدات عبر اللجنة العليا للطوارئ، المتاح بالنسبة إليها.

إعلان حالة الطوارئ في جميع محليات الإقليم

وأعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق حالة الطوارئ في جميع محليات الإقليم لمدة شهر، فيما حاصر مئات المحتجين مقر الأمانة العامة لحكومة الإقليم مطالبين بإقالة الحاكم؟

من ناحيتها قالت السفارة الأمريكية بالسودان: إنه يؤسفها مقتل أكثر من 200 شخص خلال أعمال العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق، مطالبة بوقف العنف بالنيل الأزرق وأن تشرك الحكومة المتضررين في حوار لاستعادة السلام.