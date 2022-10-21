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علميًا.. ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
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علميًا.. ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟

علميًا.. ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟

علميًا.. ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
٠٩:١٣:٢٢ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أبحاث حديثة نشرها موقع Healthifyme»»، أن هناك علاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم.

وأوضح الموقع المعني بأخبار الصحة أنه حسب هذه الأبحاث فإن مستوى السكر في الدم هو كمية الجلوكوز الموجودة في الجسم المتكونة من الطعام الذي يتناوله الإنسان، وأن الدم ينقل الجلوكوز إلى خلايا الجسم كطاقة.

مستويات السكر في الدم تزداد عادة عند النوم

وأضاف أن الأبحاث، أظهرت أن مستويات السكر في الدم تزداد عادة عندما ينام الشخص، وأن الحرمان من النوم هو ما يدرج كسبب للقلق لأنه ربما يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم، حسب «العربية».

الحرمان المستمر من النوم يؤدي إلى هذه الأخطار

وأكدت الأبحاث أنه يمكن أن يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويؤدي في النهاية إلى المعاناة من مخاطر مقاومة الأنسولين، وأن الحرمان المستمر من النوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

عدد الساعات الموصى بها للبالغين

ولفت إلى أن قلة النوم تجعل الشخص يشعر بمزيد من الجفاف، حيث يستنزف الجسم الأنسجة عن طريق تصريف المزيد من الماء لتقليل مستويات السكر المرتفعة، وأن إحدى الدراسات تشير إلى أن النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات موصى به للبالغين حتى يعمل جسمهم بشكل صحيح.

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الجلوكوز السمنة النوم ساعات النوم مرض السكري مستوى السكر في الدوم

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