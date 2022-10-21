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100 مفكر شاب يطلقون “منتدى مسك العالمي” في الرياض
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100 مفكر شاب يطلقون “منتدى مسك العالمي” في الرياض

100 مفكر شاب يطلقون “منتدى مسك العالمي” في الرياض

100 مفكر شاب يطلقون “منتدى مسك العالمي” في الرياض
٠٨:٥٩:٤٦ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في التاسع والعاشر من شهر نوفمبر المقبل، تستقبل العاصمة الرياض أكثر من 100 متحدث من القادة والمبدعين والمفكرين الشباب المحليين ومن أنحاء العالم، وذلك مع انطلاق «منتدى مسك العالمي»، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

100 جلسة بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث

وحسب «العربية»، فمن المقرر أن يتم تدشين أعمال النسخة السادسة من “منتدى مسك العالمي” وإقامة 100 جلسة بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث يجتمعون لمناقشة المحور الرئيس للمنتدى «جيل التغيير»، الذي سيتم من خلاله طرح موضوعات تمكين الشباب من معالجة التحديات المستقبلية.

«مسك»: المنتدى العالمي يحمل إرثًا كبيرًا من التمكين

وأوضحت مؤسسة مسك، أن هذا المنتدى العالمي يحمل إرثًا كبيرًا من التمكين والأخذ بيد الطاقات الإبداعية، ويُعد وجهة الشباب الطموح ويُشكِّل تجربةً فريدةً لاستكشاف وتجربة طرق حديثة لقيادة التغيير وصناعة الأثر، وذلك في ظلِّ تركيزه على الجيل المعاصر وتنمية أفراده وصولاً للمجتمع وانعكاس أثره على العالم.

المنتدى يرفع  مستوى الوعي حول القيم والأهداف

وأشارت إلى دور المنتدى في تأكيد أهمية الحوار في خلق الفرص والتغيير الهادف والمؤثر والداعم للأفكار والتغيير الإيجابي، ورفع مستوى الوعي حول القيم والأهداف التي تتشاركها الأجيال المختلفة لكسر الحواجز، وتنمية حوارٍ فعّالٍ وحقيقي نحو تنمية الفرد والمجتمع والعالم.

النسخة الـ6 من المنتدى  لهذا العام هي الأضخم عالميًا

وأكدت أن النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي لهذا العام هي الأضخم، حيث تواكب ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة مسك التي شكّلت خلال عقدٍ مضى منظومةً حيويةً متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.

مؤسسة مسك مضت بثباتٍ خلال مسيرة 10 أعوامٍ

يذكر أن مؤسسة مسك مضت بثباتٍ خلال مسيرة 10 أعوامٍ نحو الأخذ بيد الشباب وإثراء رياديي الأعمال وتنمية المهارات ورفع الوعي القيادي وتعزيز الاستدامة المجتمعية، وتُوِّجت جهودها بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي أول مدينة غير ربحية في العالم.

الكلمات الدلالية:
الرياض المفكرين الشباب مؤسسة مسك محمد بن سلمان منتدى مسك العالمي

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