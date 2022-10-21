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موتورولا تطلق أقوى هواتفها بكاميرات تصل دقة عدستها إلى 200 ميجا بيكسل
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موتورولا تطلق أقوى هواتفها بكاميرات تصل دقة عدستها إلى 200 ميجا بيكسل

موتورولا تطلق أقوى هواتفها بكاميرات تصل دقة عدستها إلى 200 ميجا بيكسل

موتورولا تطلق أقوى هواتفها بكاميرات تصل دقة عدستها إلى 200 ميجا بيكسل
٠٩:٠٥:٥٠ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة “موتورولا” هاتف Motorola Edge 30 Ultra بكاميرات متطورة وتقنيات ممتازة، حيث تميز الهاتف الجديد بقدرات التصوير بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات، إحدى هذه العدسات بدقة 200 ميجابيكسل، والعدستان الأخريان بدقة 50 و12 ميجابيكسل، كما زود الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 60 ميجابيكسل وتعتبر من أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف.

وجاء الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (161.8/73.5/8.4) ملم، وزنه 198.5 غ، أما شاشاته فأتت P-OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبًا.

الهاتف يأتي بمعالج قوي

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4610 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا.

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