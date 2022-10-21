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المملكة تؤكد الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

المملكة تؤكد الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

المملكة تؤكد الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
٠٨:٢٤:١٣ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة تؤكد الوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف في كلمة له أمام المنظمة، أن المملكة تحرص على جميع التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعاونها مع اللجان التعهدية المنشأة بموجبها.

المملكة طرف في خمس من الاتفاقيات الدولية

وأوضح أن المملكة طرف في خمس من الاتفاقيات الأساسية من أصل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة شهدت إصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

المملكة تعمل على تطوير سبل الانتصاف

وأشار إلى أن المملكة تعمل على تطوير سبل الانتصاف وفي مقدمتها حقوق الإنسان، خصوصًا منذ اعتماد رؤية المملكة 2030، والتي شملت تعزيز الأطر النظامية والمؤسسية والإجراءات التي تكفل تعزيز حماية حقوق الإنسان.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة التزامات المملكة حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل

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