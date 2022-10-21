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قصة طفلة أنقذت أمها بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ في الحد الجنوبي (فيديو)

قصة طفلة أنقذت أمها بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ في الحد الجنوبي (فيديو)

قصة طفلة أنقذت أمها بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ في الحد الجنوبي (فيديو)
٠٨:١٦:٠٠ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت ابنةٌ والدتها حين أصيبت الأخيرة بإغماء مفاجئ، وأسرعت بالاتصال على رقم 997 وشرحت لهم الحالة كاملة ليتم التعامل معها بجدية، وإرسال سيارة إسعاف على وجه السرعة لإنقاذ الأم في منزلهم الكائن بالحد الجنوبي.

وفي التفاصيل، اتصلت الابنة على هيئة الإسعاف وأخبرتهم بأن والدتها تعبانة وقد “طاحت” من السرير، فطلبوا منها العنوان عن طريق الواتس آب ونجحت الطفلة بالفعل في إرسال المكان وسرعان ما أسرعوا لنجدة الأم.

الطفلة أمسكت بالجوال واتصلت على الرقم وأرسلت مكان تواجد أمها

تقول الطفلة إن والدتها كانت مغمى عليها فأمسكت بالجوال واتصلت على الرقم ليتجاوب معها أحد الموظفين والذي استمع جيدًا للحالة وتفاعل معها.

من جهته، قال الأب إنه لم يكن متواجدًا في المنزل في هذا التوقيت وكان في الحد الجنوبي حين أخبرته طفلته بما حدث مع زوجته، مؤكدًا أنه لم يكن في المنزل سوى زوجته وأطفاله.

 

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