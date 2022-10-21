7 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة للرجال
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قدمت جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA) نصائح للعناية بالبشرة للرجال، مؤكدة أن البشرة تقسم إلى 5 أنواع هي: «الطبيعية»، و«الجافة»، و«الدهنية»، و«المختلطة»، و«الحساسة» ولكل منها طبيعة معينة يجب معرفتها للاعتناء جيدًا بها.
7 نصائح للحصول على بشرة ناضرة للرجال
وكشف أطباء الأمراض الجلدية عن عدة نصائح للحصول على بشرة ناضرة بالنسبة للرجال:
١- استخدم منظفًا لطيفًا غير كاشط ولا يحتوي على الكحول.
٢- بلل وجهك بالماء الفاتر، واستخدم أطراف أصابعك لوضع المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام منشفة أو إسفنجة شبكية أو أي شيء آخر غير أطراف أصابعك، إلى تهيج بشرتك.
٣- قاوم الرغبة في فرك بشرتك بشدة؛ لأن الفرك يهيجها.
٤- اشطف البشرة بالماء الفاتر ثم جففها بمنشفة ناعمة.
٥- ضع المُرطب إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة.
٦- كن لطيفًا عند وضع أي كريم حول عينيك حتى لا تشد هذا الجلد الرقيق بقوة.
٧- اغسل وجهك مرة في الصباح ومرة بالليل، وكذلك بعد التعرق الشديد مباشرة، إذ يؤدي بقاء العرق إلى تهيج الجلد.
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