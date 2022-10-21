اليمن.. هجوم بمسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت

تواصل – فريق التحرير:

تعرض ميناء الضبة النفطي شرق محافظة المكلا بحضرموت اليمنية، اليوم، لهجوم بالطائرات المسيرة، وذلك مع اقتراب باخرة لتحميل النفط.

الهجوم استهدف ميناء الضبة النفطي

وأعلن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا، مؤكدًا أن مسيرتين حوثيتين استهدفتا الميناء النفطي.

الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن سفينة نفطية وصلت اليوم إلى ميناء الضبة في محافظة حضرموت بغرض تحميل شحنة نفطية تابعة للحكومة، وأن الانفجار تزامن مع دخول الناقلة النفطية إلى الميناء، مؤكدة أن قوات الأمن أغلقت كافة الطرق الرئيسة المؤدية الى الميناء الواقع شرق المدينة.

الحوثي أحبط آمال الشعب في الأمن والاستقرار

في الوقت نفسه، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن مليشيات الحوثي أحبطت آمال الشعب في الاستقرار واستمرار الهدنة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن العليمي عاد اليوم بعد أكثر من شهرين على مغادرتها، حيث وصل إلى مطار عدن الدولي قادمًا من الرياض برفقة عدد من المسؤولين، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تعثر المساعي الأممية والدولية لتمديد الهدنة، وتهديدات مليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري.

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