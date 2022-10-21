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أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٧:٤٦:١٩ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإليكترونية  أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 21 من أكتوبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.70.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.12

ريال عماني 9.76

ريال قطري 0.97

جنيه إسترليني 4.23

فرنك سويسري 3.76

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الكلمات الدلالية:
أسعار اليورو الدولار الريال السعودي العملات الأجنبية

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