بقوة 4.6 ريختر.. زلزال يضرب إقليم الحسيمة المغربي

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر إقليم الحسيمة شمال المغرب.

الزلزال لم ينتج عنه سقوط ضحايا أو خسائر مادية

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء المغربي، اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترًا وتم تحديد مركزه في عرض ساحل الإقليم، مشيرًا إلى أنه لم ينتج عنه سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

المواطنون هرعوا خارج بيوتهم

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن هزة أرضية قوية ضربت إقليم الحسيمة، وصفتها بالقوية، وذلك بعد أن استشعرها مواطنون وهرعوا خارج بيوتهم خائفين.

الهزة الأرضية أفزعت سكان الحسيمة

وأكدت أن هذه هي الهزة التي ضربت الإقليم حوالي الساعة الواحدة و44 دقيقة، حيث أفزعت الهزة الأرضية سكان الحسيمة، بعد الهلع والخوف الذي دب بينهم خصوصًا ممن كانوا ساعة الهزة داخل منازلهم.

ووفقًا لمعطيات أولية كشفها المرصد العالمي للزلال العالمي، فقد حدد مركز الهزة بـ14 كيلومتر عن مركز إمزورن.

يأتي هذا بعد أيام من تعرض إقليم الدريوش شمال المغرب، لزلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، دون أن يخلّف أضرارًا بشرية أو مادية، حيث أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أن الزلزال حُدّد مركزه بعرض ساحل الإقليم عند الساعة الثامنة و32 دقيقة بالتوقيت المحلي على عمق 15 كيلومترًا.

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