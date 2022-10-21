انتعاشة قوية في سوق النفط بفضل الصين.. وبرنت يسجل 94 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو دولارين مع ارتفاع معنويات المستثمرين على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للوافدين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 1.76 دولار أو 1.90 في المئة إلى 94.17 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر التي انقضى أجلها يوم الخميس 1.29 دولار أو 1.5 في المئة إلى 86.84 دولار للبرميل.

وارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم ديسمبر 2.20 دولار أو 2.57 في المئة إلى 87.75 دولار للبرميل، فيما التزمت الصين أكبر مستورد للخام في العالم بقيود صارمة لمكافحة كورونا هذا العام، مما أثر بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود.

الصين تنعش سوق النفط

وقالت مصادر إن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام، وفقًا لوكالة “بلومبيرج”.

وكشف التقرير أن المسؤولين يستهدفون خفض فترة الحجر الصحي إلى يومين في فندق ثم خمسة أيام في المنزل، لكن لم يتضح بعد كيف ستطبق القيود الجديدة على الأجانب والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.

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