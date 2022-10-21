لجنة الانتخابات: منع عمران خان من الترشح لأي منصب سياسي في باكستان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، أن رئيس الوزارء السابق عمران خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب عام.

استبعاد رئيس الوزراء السابق من أهليته

وكشفت الحكومة في باكستان، أنه تقرر استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من أهليته كنائب وبمنعه من الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما أدانته مفوضية الانتخابات بإخفاء أصوله ووجهت له تهماً بارتكاب “ممارسات فاسدة”.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن تقرير للتلفزيون الباكستاني الحكومي، أن اللجنة المكونة من 5 أعضاء برئاسة إسكندر سلطان رجا، أصدرت قرارها اليوم، بعدما أحال رئيس مجلس النواب القضية إليها.

المحكمة: خان ارتكب ممارسات فاسدة

وفي تصريحات لها، اليوم، أكدت هيئة الانتخابات الباكستانية، أن خان ارتكب ممارسات فاسدة ولم يفصح للسلطات عن الأموال التي حصل عليها من بيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية.

فيما أكد مساعد عمران خان، أنهم سيتوجهون للمحكمة العليا للطعن في قرار اللجنة الانتخابية استبعاد عمران خان من تولي أي منصب.

نهاية مفاجئة لمسيرة خان السياسية

وأشار محامي رئيس الوزراء السابق، جوهر خان، أن لجنة الانتخابات في باكستان أعلنت أن عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة، وأنه سيطعن على ذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا، مؤكدًا أنه في حال أيدت المحكمة الحكم، فسيكون ذلك نهاية مفاجئة لمسيرة خان السياسية المضطربة في كثير من الأحيان.

اقرأ أيضًا:

رئيس وزراء باكستان لـ”عمران خان”: لا تتجاوز الخطوط الحمراء

وحسب صحيفة «الشرق»، فإن الأمر القضائي سيشعل حالة عدم اليقين السياسي التي تعانيها باكستان، إذ حذر خان بالفعل من أنه سيقود أنصاره في مسيرة إلى العاصمة إسلام آباد، لدفع مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة، إذ تأتي الاضطرابات في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا مع اقتصاد متعثر.