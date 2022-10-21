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الكويت تفرض رسومًا جديدة على المصريين القادمين إليها.. وتكشف السبب

الكويت تفرض رسومًا جديدة على المصريين القادمين إليها.. وتكشف السبب

الكويت تفرض رسومًا جديدة على المصريين القادمين إليها.. وتكشف السبب
٠٧:٠٦:٢٧ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات الكويتية فرض رسوم على المصريين بمقدار 9 دنانير، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وقال مدير إدارة جوازات المطار، بدر الشايع، إنه أصدر تعميما يتضمن أنه “تقرر أن يتم تحصيل رسم وقدره ( 9 دنانير) عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للأشخاص المنتمين للجنسية المصرية”.

الرسوم تأتي تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل

وقالت مصادر إن ذلك يأتي “عملا بمبدأ المعاملة بالمثل”، مشيرة إلى “تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، وأيا كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما”.

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