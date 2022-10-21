شاهد.. لحظة إطلاق روسيا صاروخًا باليستيًا باتجاه منشآت عسكرية بأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مخزنا لأسلحة أجنبية الصنع في منطقة خيرسون.

القضاء على 25 عسكريًا أوكرانيًا

وأوضحت أنها أحبطت محاولتي هجوم للجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون، مؤكدة أنه تم القضاء على 25 عسكريًا أوكرانيًا خلال إحباط محاولة عبور نهر على محور ليمان.

لحظة إطلاق روسيا صاروخًا باليستيًا

ونشرت الوزارة فيديو لحظة إطلاق صاروخ باليستي من صواريخ “إسكندر-إم” باتجاه منشآت عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية، بوقوع انفجارات هزت منطقة زابوروجيا حيث أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

فيما اتهمت السلطات الموالية لروسيا، كييف بـ”قصف مدنيين يتم إجلاؤهم من خيرسون” ما تسبب بسقوط 4 ضحايا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين، أن روسيا قد تفتح جبهة جديدة في الشمال عبر بيلاروسا ما قد يهدد طرق نقل الأسلحة الغربية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة الروسية، أن الضغط الخارجي يؤثر على جميع أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ولاسيما عمل السوق الموحدة، وأنه من المهم لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إنشاء أسواق مشتركة للغاز والنفط، مشيرة إلى أن الاندماج في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتطور على خلفية اضطراب الاقتصاد العالمي.

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