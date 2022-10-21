الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصين: المملكة هي الشريك الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام
7 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة للرجال
اليمن.. هجوم بمسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
بقوة 4.6 ريختر.. زلزال يضرب إقليم الحسيمة المغربي
انتعاشة قوية في سوق النفط بفضل الصين.. وبرنت يسجل 94 دولارًا للبرميل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 173 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 173 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 173 ريالاً
٠٦:٤٩:١٣ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 21 من أكتوبر 2022، وسجل عيار 24 حوالي 198.44 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 181.91 ريال.

عيار 21 يسجل 173.64 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 173.64 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 148.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 115.76 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.22 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6172 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1389 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 198,441 ريال.

اقرأ أيضًا:

تراجع ملموس في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 172 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب اليوم الذهب سعر الذهب عيار 21 عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

٠٦:٣٢ م، الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠١٤
فتيات المملكة عبر «تويتر»: «الولاية» لمصلحة المرأة ونفتخر بها

فتيات المملكة عبر «تويتر»: «الولاية» لمصلحة المرأة ونفتخر بها

٠٥:٤٨ ص، الأثنين، ١٢ يونيو ٢٠١٧
بعد فراق 26 عاماً.. “واتساب” يجمع بين طلاب ثانوية الأطاولة في الباحة (صور)

بعد فراق 26 عاماً.. “واتساب” يجمع بين طلاب ثانوية الأطاولة في الباحة (صور)

١٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
انهيار الطبقات الصخرية.. ماذا يحدث تحت جبال الأنديز؟

انهيار الطبقات الصخرية.. ماذا يحدث تحت جبال الأنديز؟

٠٥:٥٨ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *