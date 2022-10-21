ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 173 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 21 من أكتوبر 2022، وسجل عيار 24 حوالي 198.44 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 181.91 ريال.

عيار 21 يسجل 173.64 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 173.64 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 148.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 115.76 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 99.22 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6172 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1389 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 198,441 ريال.

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