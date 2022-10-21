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القبض على 4 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية وأعمال سلب في جدة
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القبض على 4 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية وأعمال سلب في جدة

القبض على 4 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية وأعمال سلب في جدة

القبض على 4 أشخاص لارتكابهم حوادث جنائية وأعمال سلب في جدة
٠٦:٠٦:٠٠ م، الجمعة، ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية ومواطن.

انتحلوا صفة غير صحيحة والسلب

وأوضحت في بيان لها، أن المقبوض عليهم ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب.

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأكدت شرطة محافظة جدة، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن تفيه وزارة الداخلية، أنها أحبطت محاولة تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة «فلفل»، بحوزة 5 أشخاص.

فيما أقامت شرطة محافظة الطائف، معرضًا أمنيًا تضمن أبرز الأنظمة قديمًا، وبعض الأدوات والأسلحة والتجهيزات القديمة والحديثة التي تبرز تطور قطاع الأمن العام.

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أعمال سلب حوادث جنائية شرطة جدة في انتحال صفة غير صحيحة

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