أوكرانيا تُعلن استعادة 88 بلدة من روسيا في خيرسون

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها تمكنت من استعادة نحو 88 بلدة من روسيا في منطقة خيرسون.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن نحو ثلث الصواريخ الروسية المستخدمة في القصف هي صواريخ «كروز» بحرية من نوع «كاليبر»،، مؤكدًا أن أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات التي يرسلها الغرب زادت كفاءة نظام الدفاع الجوي.

روسيا تدمر منظومة الطاقة الأوكرانية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني لرويترز: إن روسيا عطلت قدرتنا على إنتاج الطاقة بمقدار النصف، لافتًا إلى أن أحد أهداف روسيا تدمير منظومة الطاقة الأوكرانية.

روسيا بدأت تلغيم سد كاخوفكا في خيرسون

وكشفت المخابرات الأوكرانية، أن روسيا بدأت تلغيم سد كاخوفكا في خيرسون في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن شاحنتين ممتلئتين بالمتفجرات مركونتان حاليًا على سد كاخوفكا، مشيرة إلى أن الكارثة التي ستنجم عن تفجير روسيا لسد كاخوفكا ستتجاوز أوكرانيا إلى دول البحر الأسود.

استمرار دعم المجتمع الدولي لأوكرانيا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الوزير أوستن شدد لنظيره الأوكراني على استمرار دعم المجتمع الدولي لأوكرانيا لبناء قوتها والدفاع عن نفسها، مؤكدًا التزام واشنطن الثابت بدعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي.

فيما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسي، أن وزير الدفاع الروسي بحث مع نظيره الأمريكي التطورات في أوكرانيا وملف الأمن الدولي، وأن «أوستن» أبلغ «شويجو» ضرورة الحفاظ على خطوط التواصل بين واشنطن وموسكو في ظل الحرب في أوكرانيا.

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